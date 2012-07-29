На МКС начнут разводить рыбу

{1-} Следующая экспедиция корабля «Союз» на Международную космическую станцию 15 октября доставит в космос 32 рисовых рыбы - медаки.

Российские космонавты Евгений Тарелкин и Олег Новицкий а также американец Кевин Форд займутся их разведением, передает ИТАР-ТАСС.

«Они полетят вместе с нами на «Союзе», такая вот будет компания — 32 рыбы и нас трое», — заявил Форд.

По словам астронавта NASA, сразу же после открытия шлюза между кораблем и станцией экипажу предстоит поместить рыб в их новый «дом», которым будет «специальная водная среда обитания» - так в NASA называют аквариум, разработанный для использования в условиях микрогравитации.

Он был доставлен на МКС на борту японского грузового корабля HTV-3 и будет размещен в модуле «Кибо». Созданный в сотрудничестве с японскими учеными, аквариум оснащен продвинутой системой фильтрации и циркуляции воды, а также автономной системой контроля уровня кислорода.

Корм для рыб будет поступать автоматически, а комплекс светодиодных ламп будет имитировать цикл светового дня.

По планам NASA, эксперимент продлится более 90 дней, в течение которых появится три новых поколения рыб. Это позволить изучить долговременные эффекты невесомости, радиации и других «реалий» жизни в космосе, в том числе, возможную мутацию организма животных.

Учеными уже установлено, что длительное пребывание в таких условиях приводит к потере мышечной массы и снижению минеральной плотности костей.

Медака — небольшая рыбка, обитающая на рисовых полях в юго-восточной Азии. Взрослые особи достигают в длину не более 5-6 см. Из-за разнообразия окраса — от кремового до ярко-золотого — они уже в XVII в. прочно обосновались в аквариумах Японии и других стран региона.

Предстоящий полет в космос станет для этого вида рыбы не первым — несколько лет назад медака отправилась на МКС на борту американского шаттла и стала первым водным обитателем, который смог произвести потомство в условиях микрогравитации.

Фото: zajcev-ushastyj.livejournal.com

Новости по теме:

Астрономы обнаружили плоский двойник Солнечной системы

Умерла первая американская женщина-астронавт

Ученые вычислили, когда человечество встретится с инопланетянами

Подтверждено существование разумной жизни на других планетах (ФОТО)