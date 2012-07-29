Первая украинская медалистка Олимпиады: я могла больше

Обладатель первой медали для сборной Украины на Олимпиаде в Лондоне Елена Костевич рассказала, что награда далась ей очень тяжело.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 29 июля в Лондоне сборная Украины завоевала первую медаль – «бронзу» в стрельбе из пневматичекого пистолета.

«Тяжело завоевать, тяжело и носить ее», - рассказала спортсменка после награждения.

Третье место досталось украинке в драматической борьбе: по итогам стрельбы в финале у Елены Костевич и француженки Селин Гобервилль оказались равные результаты. А в перестрелке сильнее была соперница украинки.

Первыми с завоеванной медалью Елену поздравил глава Госслужбы спорта Равиль Сафиуллин, также Костевич поздравил глава НОК Украины Сергей Бубка.

«Надеюсь, что дальше у нас будут не только бронзовые медали, но и высшего достоинства. Я чувствую, что могла больше. Но, наверное, не сегодня. Возможно на следующем старте, либо через четыре года в Рио. Я буду стараться», - пообещала Костевич.

«На протяжении двух лет я была в финалах постоянно. И это должно мне было сегодня помочь. В квалификации было тяжело выступать, собраться. Много уделялось до Олимпиады внимания ко мне. Чувствовалась ответственность перед болельщиками», - рассказала Елена.

Причиной своей неудачи спортсменка назвала ошибку, которую она сделала перед выстрелом: «Я отошла с места. И из-за этого не выиграла. Но француженка очень сильная, она последние годы очень хорошо выступает. В Афинах, если помните, я выиграла золотую медаль тоже с перестрелкой».

фото: noc-ukr.org

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