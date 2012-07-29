У берегов Мексики произошло мощное землетрясение

{1-} У побережья Гватемалы и Мексики в Тихом океане 29 июля произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы около 6 утра по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, в 26 километрах от гватемальского города Окос и менее чем в 30 километрах от мексиканского города Сучьяте.

Очаг землетрясения находился на глубине чуть более 35 километров. Угрозы возникновения цунами не возникло.

Тихоокеанский центр предупреждения цунами не делал специальных оповещений по поводу случившегося. Сведений о жертвах и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало.

Напомним, как сообщал «Главред», предыдущее землетрясение на территории Мексики магнитудой 7,5 произошло в марте 2012 года.

Тогда юго-западе страны погибли два человека и еще 13 пострадали. Тысячи зданий были повреждены.

Фото: ТСН

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