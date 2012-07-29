Формула-1: в гран-при Венгрии победил Льюис Хэмилтон

{1-} Британский гонщик Льюис Хэмилтон из команды McLaren стал победителем Гран-При Венгрии.
Гонка в Будапеште была 11-м этапом чемпионата «Формула-1», передает ВВС.
Хэмилтон завершил воскресную гонку за 1 час 41 минуту 5,503 секунды, более чем на секунду опередив Кими Райкконена из Lotus.
В пятерку также вошел действующий чемпион мира Себастьян Феттель из команды Red Bull.
Для британского гонщика это вторая победа в текущем зоне. В июне он стал победителем Гран-при Канады.
Гоночный сезон возобновится через месяц – с 31 августа по 2 сентября пройдет Гран-при Бельгии.
Фото: f1.com
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