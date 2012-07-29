Белорусы пьют в два раза больше, чем при СССР - наркологи

{1-} Потребление алкоголя в Беларуси за последние годы значительно увеличилось.

Это вызвало большое количество смертей, увеличивается число алкогольных психозов, каждый год милиция изымает у населения более миллиона тонн самогона, передает «Интерфакс-Украина».

«У жителей Беларуси необходимо сформировать нетерпимое отношение к пьянству и алкоголизму, чтобы снизить уровень алкоголизации населения», - подчеркнул кандидат медицинских наук Владимир Максимчук.

По его словам, что «ситуация с потреблением алкогольных напитков в республике на протяжении ряда последних лет продолжает оставаться напряженной».

Потребление спиртных напитков возросло с 6,4 литра спирта в год на душу населения в 1970 году до 12,3 в 2011 году, уточнил нарколог.

Говоря о росте числа лиц в Белоруссии, страдающих алкогольной зависимостью, Максимчук сообщил, что число состоящих на диспансерном учете в наркологических диспансерах на 1 июня 2012 года лиц с зависимостью от алкоголя составляет более 178 тыс. человек.

Он также отметил, что за 5 месяцев 2012 года на диспансерный учет по поводу алкогольной зависимости поставлено более 10 тысяч человек, а в приемные отделения больниц в состоянии алкогольного опьянения за эти месяцы доставлено более 32 тыс. человек, что на 3,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Фото: vkusnoe.info

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