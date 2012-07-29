"Оборотни в погонах" убили женщину в бывшей квартире Повалий

{1-} Два милиционера вместе с мужчиной, ранее судимым за мошенничество, убили 62-летнюю киевлянку, чтобы завладеть ее квартирой: они вывезли женщину в Белую Церковь и задушили ее в бывшей квартире певицы Таисии Повалий, передает «Сегодня».

Муж певицы Игорь Лихута подтвердил, что лет 12 назад по этому адресу Повалий жила вместе с мамой, но затем они продали квартиру.

«Это была организованная группа, которой руководил следователь одного из райуправлений столицы. Убивали из-за квартир, подыскивая граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими средствами, у которых не было близких родственников. В дальнейшем, путем подделки документов на квартиры, они пытались ими завладеть», - сообщил следователь киевской прокуратуры Геннадий Рыбка.

Женщина жила одна в большой квартире почти в самом центре Киева. Она исчезла месяц назад, и родственники заявили о ее пропаже.

Через какое-то время оперативники вышли на своих коллег. Несмотря на то, что доказан лишь один факт убийства, в прокуратуре уверены, что преступлений было больше.

Лидером банды был киевский следователь, который расследовал самые громкие дела, связанные с экономическими преступлениями, и, как потом выяснилось, научился хорошо подделывать документы.

Его сообщником был следователь из Кривого Рога, ранее уволенный из МВД. Третий участник банды — мошенник, который недавно освободился из заключения.

Интересно, что его посадил за решетку именно главарь преступной группы.

Новости по теме:

Оборотням в погонах из Днепропетровска грозит 5 лет тюрьмы

На Сумщине задержаны милиционеры-садисты, забившие насмерть человека

На Одесчине за взятки и подлог уволены 40 милиционеров

Одесским оборотням в погонах, похитившим бизнесмена, грозит 8 лет тюрьмы