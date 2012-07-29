Премьер-лига: "Днепр" уверенно победил донецкий "Металлург"

Два гола «Днепра» в исполнении Евгения Коноплянки стали решающими в игре с донецким «Металлургом».
Днепр - Металлург Д 2:0
Голы: Коноплянка, 4, 27
Днепр: Лаштувка, Мандзюк, Мазух, Одибе, Стринич, Ротань, Жулиано, Коноплянка (Денисов, 73), Алиев (Олейник, 79), Матеус (Чеберячко, 64), Зозуля
Металлург Д: Бандура, Морозюк, Чечер, Воловик, Голайдо, Лазич (Прийма, 75), Димитров (Данило, 86), Макридис, Зе Соарес, Казарян (Нельсон, 61), Жуниор Мораеш
Предупреждения: Мазух - Морозюк, Чечер
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