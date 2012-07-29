Третий рекорд дня на Олимпиаде: снова плавание

{1-} Кэмерон ван дер Бург выиграл «золото» Олимпиады в плавании на 100 м брассом с новым мировым рекордом.

Пловец из ЮАР победил с результатом 58,46.

Второе место занял австралиец Кристиан Спренгер (58,93), третье – американец Брэндан Хэнсан (58,93).

Ранее в бассейне было установлено еще одно достижение: американская пловчиха Дана Воллмер завоевала «золото» Олимпиады в Лондоне с новым мировым рекордом на дистанции 100 м баттерфляем – 55,98 с. Серебро досталось китаянке Йинг Лю, а бронзовую медаль завоевала австралийка Алисиа Коуттс.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 19-летняя спортсменка из Казахстана установила мировой рекорд в весовой категории до 53 кг – 131 кг.

После церемонии награждения 19-летняя спортсменка заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Также напомним, что на второй день Олимпиады в копилке сборной Украины появилась первая награда: "бронзу" завоевала Елена Костевич.

Фото: london2012.com

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