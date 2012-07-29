Сразу две участницы «Голосу країни» стали призерами «Новой волны»

Нилуфар Расулмухамедова (Нилу), участница вокального шоу «Голос країни» канала «1+1», победила на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна 2012». В свою очередь представительница Украины, финалистка шоу «Голос країни», Мария Яремчук, заняла 3 место и получила приз зрительских симпатий. Это создает беспрецедентную ситуацию, когда сразу две участницы украинского вокального шоу «Голос країни» стали призерами престижного международного конкурса.

Как прокомментировала продюсер шоу «Голос країни» Ирина Ионова, «Новая волна - это международный конкурс такого уровня, в котором конкурируют очень профессиональные участники. Счет между ними идет на единицы, важен каждый балл. Победа Нилуфар стала неожиданностью для всех, ведь по итогам первых двух конкурсных дней она не была в группе лидеров. Как и на «Голосе країни», и это не раз подчеркивала ее звездный тренер Валерия, вокал Нилуфар и ее манера исполнения очень фирмовые, не похожие на ту популярную эстраду, которая сегодня находит своего слушателя. Именно благодаря «Голосу країни» публика узнала очень самобытную артистку. Нилу и Маша, благодаря «Голосу країни», получили крепкую конкурсную закалку. Победа наших участниц – это победа и всего коллектива «Голоса країни», который многое вложил в них и дал им опыт».

Музыкальный продюсер шоу «Голос країни» канала «1+1» и член жюри «Новой волны-2012» Константин Меладзе отметил выступление Марии и сказал, что она покорила судей конкурса: «Как бы ни закончился конкурс, самое важное, что Мария попала в тройку сильнейших крепкого международного конкурса и это достижение всего проекта «Голос країни», потому что именно там она приобрела качества настоящей артистки. Жюри «Новой волны» - это очень большие профессионалы, и они сразу видят, что перед ними не просто хорошо поющая молодая исполнительница, а девушка, обладающая качествами настоящей популярной артистки. Прежде всего это голос и вокал, второе – красивая внешность, и третье, что очень важно, Мария умеет подать себя так, чтобы зацепить зрителя, это мимика, владение голосом, и умение вызвать как слезы, так и радость».

Звездный тренер Марии Яремчук на «Голосе країни» Александр Пономарев также следил за выступлениями своей экс-подопечной: «Поздравляю Машу с победой, мы еще раз показали, что «Голос країни» в целом, и моя команда в частности - это сильные вокалисты. Это готовые артисты, которые могут достойно представлять Украину не только на внутренних конкурсах, но и на международной сцене».

В свою очередь Мария Яремчук поблагодарила «Голос країни» за свой успех и обратилась к поющим детям с призывом не прятать свой талант и принять участие в новом проекте канала «1+1» «Голос. Дети»:

Уже этой осенью канал "1 +1" покажет детскую версию проекта «Голос. Дети». Как отмечает продюсер проекта Ирина Ионова, «в проекте примут участие дети от 6 до 14 лет. Оценивать участников будут, как артистов, а не просто талантливых детей". Больше о шоу «Голос. Дети» читайте здесь:

Для дополнительной информации, комментариев и интервью относительно шоу «Голос країни» обращайтесь в пресс-службу канала «1+1», тел. +38 044 490 01 01, Елена Сандул, +38 050 334 82 84, e.sandul@1plus1.tv, Троцкая Анастасия, +38 095 139 93 52, a.trotska@1plus1.tv