Сразу две участницы «Голосу країни» стали призерами «Новой волны»

29 июля 2012, 22:27

Нилуфар Расулмухамедова (Нилу), участница вокального шоу «Голос країни» канала «1+1», победила на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна 2012». В свою очередь представительница Украины, финалистка шоу «Голос країни»,  Мария Яремчук, заняла 3 место и получила приз зрительских симпатий. Это создает беспрецедентную ситуацию, когда сразу две участницы украинского вокального шоу «Голос країни» стали призерами престижного международного конкурса.

Как прокомментировала продюсер шоу «Голос країни» Ирина Ионова, «Новая волна - это международный конкурс такого уровня, в котором конкурируют очень профессиональные участники. Счет между ними идет на единицы, важен каждый балл. Победа Нилуфар стала неожиданностью для всех, ведь по итогам первых двух конкурсных дней она не была в группе лидеров. Как и на «Голосе країни», и это не раз подчеркивала ее звездный тренер Валерия, вокал Нилуфар и ее манера исполнения очень фирмовые, не похожие на ту популярную эстраду, которая сегодня находит своего слушателя. Именно благодаря «Голосу країни» публика узнала очень самобытную артистку. Нилу и Маша, благодаря «Голосу країни», получили крепкую конкурсную закалку. Победа наших участниц – это победа и всего коллектива «Голоса країни», который многое вложил в них и дал им опыт».

Музыкальный продюсер шоу «Голос країни» канала «1+1» и член жюри «Новой волны-2012» Константин Меладзе отметил выступление Марии и сказал, что она покорила судей конкурса: «Как бы ни закончился конкурс, самое важное, что Мария попала в тройку сильнейших крепкого международного конкурса и это достижение всего проекта «Голос країни», потому что именно там она приобрела качества настоящей артистки. Жюри «Новой волны» - это очень большие профессионалы, и они сразу видят, что перед ними не просто хорошо поющая молодая исполнительница, а девушка, обладающая качествами настоящей популярной артистки. Прежде всего это голос и вокал, второе – красивая внешность, и третье, что очень важно, Мария умеет подать себя так, чтобы зацепить зрителя, это мимика, владение голосом, и умение вызвать как слезы, так и радость».

Звездный тренер Марии Яремчук на «Голосе країни» Александр Пономарев также следил за выступлениями своей экс-подопечной: «Поздравляю Машу с победой, мы еще раз показали, что «Голос країни» в целом, и моя команда в частности - это сильные вокалисты. Это готовые артисты, которые могут достойно представлять Украину не только на внутренних конкурсах, но и на международной сцене».  

В свою очередь Мария Яремчук поблагодарила «Голос країни» за свой успех и обратилась к поющим детям с призывом не прятать свой талант и принять участие в новом проекте канала «1+1» «Голос. Дети»:

Уже этой осенью канал "1 +1" покажет детскую версию проекта «Голос. Дети». Как отмечает продюсер проекта Ирина Ионова, «в проекте примут участие дети от 6 до 14 лет. Оценивать участников будут, как артистов, а не просто талантливых детей". Больше о шоу «Голос. Дети» читайте здесь:

Для дополнительной информации, комментариев и интервью относительно шоу «Голос країни» обращайтесь в пресс-службу канала «1+1», тел. +38 044 490 01 01, Елена Сандул, +38 050 334 82 84, e.sandul@1plus1.tv, Троцкая Анастасия, +38 095 139 93 52, a.trotska@1plus1.tv

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять