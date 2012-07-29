Обзор всех матчей 3-го тура Премьер-Лиги

В Чемпионате Украины по футболу состоялись матчи третьего тура. В субботу, 28 июля, были сыграны четыре поединка.

«Таврия» минимально обыграла «Ильичевец»; «Ворскла» разбила «Карпаты»; «Металлист» вничью сыграл с запорожским «Металлургом», а «Черноморец» дома всухую проиграл «Волыни».

Ильичевец–Таврия 0: 1 (Путраш 18)

Ворскла–Карпаты 3: 1 (Лиетава 21, Безус 27, Еременко 53 - Ощипко 68)

Металлист–Металлург З 1: 1 (Кристальдо 83 - Цуриков 14)

Черноморец–Волынь 0: 2 (Изворану 15, Бикфалви 76).

Сегодня, 29 июля, третий тур Чемпионата Украины завершился тремя матчами.

«Шахтер» в добавленное арбитром время одолел «Кривбасс» 1:0. Отметим, что в матче были удалены три игрока: один "горняк" и два игрока "Кривбасса".

"Шахтер" - "Кривбасс" - 1:0 (Фернандиньо, 90+3)

В днепропетровске местный «Днепр» победил «Металлург» из Донецка. - 2:0 (Коноплянка, 4, 27 ).

Последним завершился поединок «Заря» – «Арсенал» - 1:3 (Галюза, 24 - Шацких, 10, 14 (с пен.), Гоменюк, 20 ).

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