Арестованных моряков с украинского судна «Алла» освободили

Прокуратура Афин вынесла постановление об освобождении всех членов экипажа украинского судна «Алла». Как сообщили Лиге в департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, экипаж в полном составе находится на борту судна. В настоящее время решаются организационные вопросы, связанные с возвращением украинских моряков на родину. Судно «Алла», которое стоит в греческом порту Элевсина, и груз на нем продолжают оставаться под арестом. Напомним, украинское судно «Алла» с девятью членами экипажа было арестовано в территориальных водах Греции 11 июля по подозрению в незаконном ввозе на территорию этой страны большой партии табачных изделий (сигарет). 14 июля следователь компетентных органов Греции в присутствии сотрудника посольства, адвоката и переводчика вынес постановление о замене меры пресечения арестованных граждан Украины на подписку о невыезде.