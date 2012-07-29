Pussy Riot: Путин боится нас

{1-}Трое оставшихся на свободе участниц панк-группы Pussy Riot дали эксклюзивное интервью британскому изданию The Guardian. Видеоверсию интервью выложили на сайте издания.

Материалы, посвященные Pussy Riot, и раньше появлялись на страницах The Guardian, однако интервью, опубликованное 29 июля, стало первым случаем, когда участницы панк-группы лично поговорили с британскими журналистами. На сегодняшний день это самый большой материал, посвященный группе, в западной прессе. Также интервью вызвало достаточный резонанс в британских СМИ. Так, например, выдержки из него поместило на стартовой странице своего сайта главное музыкальное издание Великобритании New Musical Express, сообщает Лента.ру.

В разговоре трое девушек, одетых в разноцветные балаклавы (маски), выступили под псевдонимами Балаклава, Воробей и Белка. По словам участниц Pussy Riot, для конспирации они периодически меняются прозвищами между собой в случайном порядке. Девушки также назвали свой возраст: Балаклаве - самой старшей в группе - 33 года, Воробью - 22, Белке - 20 лет.

«Путин боится нас, можете себе представить? Боится девочек. Самый важный диктатор Путин на самом деле боится людей», - заявила девушка, назвавшая себя Белкой. Участницы Pussy Riot также пояснили, что скандальное обращение к Богородице во время панк-молебна в Храме Христа Спасителя связано с уникальным статусом Божьей матери как защитницы Руси.

Ранее 25 июля сообщалось, что британский певец Стинг поддержал правозащитную группу Amnesty International и осудил российские власти за преследование панк-группы Pussy Riot, говорится на официальном сайте музыканта.

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Напомним, трое участниц Pussy Riot - Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич - оказались под стражей за то, что в конце февраля 2012 года провели в Храме Христа Спасителя так называемый панк-молебен. Они устроили на алтаре храма перфоманс с песней "Богородица, Путина прогони".

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