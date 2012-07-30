В ДТП на Херсонщине пострадали россияне

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В Херсонской области опять попал в ДТП автобус с белорусскими туристами. Четыре человека госпитализированы.

Как сообщает сектор по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, ДТП произошло вечером 29 июля на трассе Харьков–Симферополь.

В дорожно-транспортное происшествие попали пассажирский автобус и два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали четверо жителей Российской Федерации, находившихся в автомобиле.

Предварительно установлено, что около 22.00 часов на 518 км автодороги Харьков-Симферополь 45-летний водитель автомобиля «Ниссан», житель Генического района, двигаясь со стороны АР Крым в направлении Геническа, не выбрал безопасную скорость, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом «Неоплан», который, двигаясь в попутном направлении, перевозил 40 граждан Республики Беларусь.

После столкновения автомобиль «Ниссан» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 27-летнего россиянина.

В результате ДТП в Геническую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и три пассажирки автомобиля ВАЗ (женщины в возрасте 18, 28 и 30 лет).

На месте происшествия сотрудники взвода ДПС пгт Новоалексеевка обеспечили доставку чая, минеральной воды и бутербродов для пассажиров автобуса и автомобиля «Ниссан».

Сотрудники отдела по расследованию ДТП СУ УМВД устанавливают обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия.

Как ранее писал Главред, вечером 21 июля на 105-м км автодороги Симферополь-Херсон произошло лобовое столкновение грузового микроавтобуса Ford Transit и пассажирского автобуса SETRA, зарегистрированного в Беларуси, который перевозил 46 белорусских граждан из поселка Черноморское (АР Крым) в Минск. В этом ДТП пострадали около 30 человек.

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