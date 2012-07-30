Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: 8 погибших

На железнодорожном переезде в центральной Польше поезд врезался в микроавтобус с украинскими рабочими. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения.

ДТП произошло рано утром 30 июля в окрестностях поселка Братошевице, сообщает Gazeta Wyborcza.

По данным полиции, микроавтобус Форд-Транзит, перевозивший 10 человек, въехал на нерегулируемый переезд, и в него врезался пригородный поезд. Автобус был оборудован для перевозки только шести человек. Остальные пассажиры не были должным образом размещены и пристегнуты ремнями.

Большая часть погибших - граждане Украины, которые работали на одном из местных сельхозпредприятий. Сам автобус зарегистрирован в Польше. Он был почти полностью раздавлен, даже марку машины невозможно распознать.

Из пассажиров поезда никто не пострадал. Причины происшествия выясняются.

По данным полиции, среди погибших - шесть женщин. Два человека госпитализированы. Сколько из них украинских граждан пока неизвестно.

Как ранее писал Главред, в Херсонской области опять попал в ДТП автобус с белорусскими туристами. Четыре человека госпитализированы.

Как сообщает сектор по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, ДТП произошло вечером 29 июля на трассе Харьков–Симферополь.

В дорожно-транспортное происшествие попали пассажирский автобус и два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали четверо жителей Российской Федерации, находившихся в автомобиле.

фото: wyborcza.pl, dzienniklodzki.pl

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