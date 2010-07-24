Путин «зарулил» к байкерам на трицикле (ФОТО)

{-1} Премьер-министр России Владимир Путин прибыл на ХIV Международное байк-шоу, которое проходит под Севастополем, у озера Гасфорт, за рулем трицикла. Его сопровождала группа из 30 мотоциклистов, пишет «Комсомольская правда» в Украине». Для того чтобы кавалькаде никто не мешал, милиция перекрыла часть трассы Севастополь - Ялта. С двумя флагами - российским и украинским, закрепленными на борту, российский премьер не спеша, на скорости 10-15 километров в час, въехал на территорию промышленной площадки рудоуправления, где и проходит шоу. Автобус с личной охраной подкатил следом. Путин помахал рукой ликующей толпе и заехал за сцену. Накануне всю конструкцию высотой 20 метров, шириной 10 метров, тщательно проверила служба безопасности с собаками. Пятиминутный спич Путин закончил фразой на украинском языке: «Хай живе байк!» Сорвав оглушительные аплодисменты, он снова сел на трицикл и уехал. Колонна из трехсот мотоциклов двинулась на площадь Нахимова возлагать венки. Фото Сергея Гуленко, «Комсомольская правда» в Украине»