Возросло число жертв страшного ДТП автобуса с украинцами

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В больнице умерла женщина, пострадавшая во время аварии близ польского города Лодзь, в которой поезд налетел на автобус, перевозивший украинских заробитчан.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Лодзинского воеводства Иоанна Концка, информирует УНИАН.

Концка напомнила, что в результате аварии на месте погибли 8 человек, большинство из которых являются гражданами Украины, а две женщины были доставлены в больницу.

"К сожалению, мы получили информацию, что одна из женщин, которая была доставлена в больницу, умерла", - сообщила пресс-секретарь.

В то же время, она отметила, что жизни еще одной пострадавшей, 21-летней гражданке Украины, ничего не угрожает.

Кроме того, пресс-секретарь не уточнила, сколько украинцев погибло в этом ДТП, отметив, что следователи еще продолжают идентификацию тел. Она только сообщила, что авария унесла жизни шести женщин и трех мужчин в возрасте от около 20 до 50 лет.

Как ранее писал Главред, рано утром 30 июля в окрестностях поселка Братошевице на железнодорожном переезде в центральной Польше поезд врезался в микроавтобус с украинскими рабочими. На месте погибли восемь человек, еще двое получили ранения.

По данным полиции, микроавтобус Форд-Транзит, перевозивший 10 человек, въехал на нерегулируемый переезд, и в него врезался пригородный поезд. Автобус был оборудован для перевозки только шести человек. Остальные пассажиры не были должным образом размещены и пристегнуты ремнями.

фото: wyborcza.pl, dzienniklodzki.pl

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