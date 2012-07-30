В Украине сохранится жара до 40 градусов и пройдут грозы

{1-} В течение ближайших недель в Украине сохранится жаркая и сухая погода до 40 градусов. Кроме того ожидаются грозы и шквалы. Об этом заявил замдиректора Украинского гидрометцентра МЧС Анатолий Прокопенко.

«На сегодняшний день удерживается чрезвычайно жаркая погода, преимущественно без осадков. Температурный фон превышает норму на 4-9°С. В ближайшие недели характер погоды не изменится. Есть предпосылки, что мы приблизимся к показателям, которые наблюдались в 2010 году, когда наблюдалась рекордно высокая температура в течение длительного периода», - цитирует Прокопенко «Интерфакс-Украина».

В понедельник-вторник на западе, в Житомирской и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди, ливни, местами град, шквалы до 17-22 м/с. Остальные территории – преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра будет опускаться до +15 ... +20°С, на побережье морей до +26°С, днем подниматься до +29 ... +34°С. Традиционно в южных регионах и в Днепропетровской будет жарче – до +37°С. На западе температура будет приближаться к комфортной – в пределах +23 ... +28°С.

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«Начало августа также будет жарким. На большинстве территорий осадков не ожидается. Температура днем +28 ... +33°С, на юге +31 ... +36°С. Возможны кратковременные небольшие дожди, местами сильные ливни в западных областях, Житомирской и Винницкой областях. По прогнозам в этих регионах температура ночью будет +12 ... +17 и днем – +23 ... +28°С. Вторая половина августа, вероятнее всего, так же кажется сухой и жаркой с температурой воздуха +33 ... +38°С. Ближайшие 10 дней в Киеве температурный режим колебаться в пределах +30 ... +33°С. Осадки не ранее 7-8 августа», - отметил заместитель директора Гидрометцентра.

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По словам Прокопенко, 3-4 августа в Украине, кроме западных и восточных областей возможны небольшие кратковременные дожди, грозы. Днем температура воздуха составит +27-33°С, ночью +15 ... +23°С, на юге и востоке воздух прогреется до +37°С. Во второй пятидневке августа ожидается сухая и жаркая погода. Днем столбик термометра будет подниматься до +30 ... +34°С, на востоке страны +33... +38°С.

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8-10 августа температура в Крыму может достигнуть +40°С. «А это уже показатель стихийного опасного гидрометеорологического явления. На сегодня опасная черта преодолена в Волынской, Ривненской, Житомирской и Винницкой областях, где температура воздуха превысила +35°С», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

фото: orelgrad.ru

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