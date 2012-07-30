Все погибшие в ужасном ДТП в Польше были украинцами

{1-} В украинском МИДе заявили, что все 9 человек, погибших в ДТП в Польше, являются гражданами Украины.

«По последней уточненной информации, в микроавтобусе, который попал в аварию на территории Польши, находилось 10 человек, в том числе водитель. Все - граждане Украины, жители Тернопольской области, находились на территории Польши с целью трудоустройства», - цитирует пресс-секретарь МИДа Александра Дикусарова «Интерфакс-Украина».

По его словам всего в автобусе было трое мужчин и 7 женщин.

«Девять человек в результате ДТП погибли, одна гражданка Украины находится в больнице. На месте происшествия работает консул Украины: выясняет обстоятельства инцидента и занимается вопросами идентификации тел погибших и дальнейшим отправлением тел на родину», - добавил представитель МИД.

Ранее «Главред» сообщал, что под Братошевицами Лодзьского воеводства Польши на нерегулируемом железнодорожном переезде поезд протаранил микроавтобус, в котором ехали 10 человек.

Напомним, что в результате аварии 8 человек – 6 женщин и 2 мужчин – погибли, а двое получили тяжелые травмы. Из пассажиров поезда никто не пострадал.

фото: wyborcza.pl, dzienniklodzki.pl

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