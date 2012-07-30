Украинские стрелки не вышли в финал Олимпиады

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Олимпийский чемпион-2008 Артур Айвазян и бронзовый призер I Юношеских олимпийских игр-2010 Сергей Кулиш не прошли квалификацию в финал стрельбы из пневматической винтовки.

В квалификации Сергей Кулиш и Артур Айвазян набрали одинаковое количество очков - 593. В итоговом протоколе они заняли 18 и 19 место соответственно, сообщает noc-ukr.org.

Напомним, Айвазян завоевал «золото» Пекина-2008 в другом виде программы - стрельбе лежа. Комплект наград в этой дисциплине будет разыгран 3 августа, а 6 августа наши спортсмены посоревнуются в стрельбе из трех положений.

Как ранее писал Главред, 29 июля Украина завоевала первую награду на Олимпийских играх в Лондоне: в финале стрельбы из пневматического пистолета Елена Костевич набрала 99,6 балла.

фото: noc-ukr.org

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