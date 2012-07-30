Немецкие врачи потребовали для Тимошенко почти 2 месяца покоя

{1-} Немецкие врачи из клиники «Шарите» просят обеспечить период покоя для экс-премьера Юлии Тимошенко, которая проходит курс лечения в харьковской больнице, до 8 недель.

«Мы сейчас обращаемся с очень настойчивой просьбой получить на срок до 8 недель период покоя для проведения эффективного лечения. Мы просим избегать сейчас новых стрессовых ситуаций, которые могли бы ухудшить уже достигнутые результаты лечения», – сказал глава клиники «Шарите» Карл Макс Айнхопль, сообщает «Интерфакс-Украина».

Он сказал, что они едут на встречу с министром здравоохранения Украины Раисой Богатыревой и обратятся с этой просьбой.

Ранее «Главред» сообщал, что Печерский райсуд Киева приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009-м году 11 октября 2011 года. Она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове с конца декабря 2011 года.

Защита неоднократно заявляла о проблемах со здоровьем еще во время ее пребывания в Киевском СИЗО и требовала обследования независимыми медиками, поскольку Тимошенко не доверяет украинским врачам. 9 мая Тимошенко перевели из колонии в ЦКБ №5. Тактику и медикаментозное лечение экс-премьера в ЦКБ №5 определяют немецкие врачи из клиники «Шарите».

Также напомним, что 27 июля Богатырева выразила мнение, что процесс реабилитации Тимошенко успешно завершен.

фото: president.lt

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