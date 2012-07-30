Россия завершила расследование гибели Superjet-100 в Индонезии

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Готов отчет российской комиссии по итогам расследования обстоятельств крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в Индонезии.

Однако обнародован документ будет не скоро, поскольку индонезийская сторона просит время до середины октября, чтобы подготовить общий отчет, сообщает РИА Новости.

"У нас отчет готов, подписан всеми членами комиссии. Я его завизирую окончательно во вторник (31 июля. – Ред.) ... а индонезийцы требуют время до середины октября. Они являются расследующей стороной, поэтому мы с ними согласовываем свои действия", - заявил замминистра промышленности и торговли РФ Юрий Слюсарь.

Ранее Минпромторг сообщал, что планирует согласовать результаты отчета с индонезийской стороной и обнародовать их к концу лета.

Как ранее писал Главред, лайнер Sukhoi Superjet разбился 9 мая во время демонстрационного полета. Самолет врезался в склон горы Салак после снижения. Погибли все, кто был на борту, - 45 человек, в том числе восемь россиян.

Коллеги погибших летчиков убеждены, что к трагедии привели несовершенства российского атласа, которым пользовался экипаж самолета. А Минтранс России фактически признал, что в столкновении SSJ-100 с горой виноваты сами пилоты.

Вслед за Национальной комиссией по безопасности на транспорте Индонезии Минтранс РФ разослал главам авиакомпаний информационное сообщение, в котором, прямо не называя причин катастрофы Sukhoi SuperJet, фактически признал, что трагедия произошла из-за ошибки экипажа. В документе отмечается, что за последние несколько лет в результате «столкновения с землей в контролируемом полете» разбились несколько российских самолетов и вертолетов.

фото: thejakartapost.com

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