Украинские шпажистки продолжат борьбу за награды Олимпиады

{1-}

На Играх XXX Олимпиады в Лондоне продолжаются соревнования среди фехтовальщиков.

30 июля в борьбу вступили шпажистки в индивидуальном первенстве, сообщает сайт НОК Украины.

Нашу страну в этом виде представляют Яна Шемякина, Ксения Пантелеева и Елена Криницкая. Все девушки с успехом преодолели первый квалификационный раунд и прошли в 1/32 финала.

Как ранее писал Главред, олимпийский чемпион-2008 Артур Айвазян и бронзовый призер I Юношеских олимпийских игр-2010 Сергей Кулиш не прошли квалификацию в финал стрельбы из пневматической винтовки.

Как Украина завоевала первую медаль: фото и видео

В квалификации Сергей Кулиш и Артур Айвазян набрали одинаковое количество очков - 593. В итоговом протоколе они заняли 18 и 19 место соответственно.

Напомним, Айвазян завоевал «золото» Пекина-2008 в другом виде программы - стрельбе лежа. Комплект наград в этой дисциплине будет разыгран 3 августа, а 6 августа наши спортсмены посоревнуются в стрельбе из трех положений.

фото: noc-ukr.org/

Новости по теме:

Украина "выстрелила" первой наградой на Олимпиаде. Фото и видеообзор

Украинские стрелки не вышли в финал Олимпиады

Лучший украинский дзюдоист вылетел в первый день Олимпиады