На Прикарпатье убили десятиклассника

{1-} В воскресенье, 29 июля, в Ивано-Франковской области было обнаружено тело убитого подростка с телесными повреждениями.
Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ивано-Франковской области сообщает УНИАН.
Трагедия произошла в селе Рогиня Городенковского района на подсолнуховом поле. Следственно-оперативная группа установила, что потерпевшим оказался 15-летний местный житель, ученик 10-го класса.
На тело возле дороги случайно натолкнулся 47-летний селянин, который сразу обратился в милицию. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности преступника.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).
Ранее «Главред» сообщал, что в Одесской области во время охоты застрелили 13-летнего мальчика, ученика 7-го класса школы села Ольгино. В охоте участвовали семеро жителей Одесской области, из них трое были несовершеннолетними – школьники выполняли роль загонщиков.
фото: tsn.ua
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