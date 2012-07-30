На Прикарпатье убили десятиклассника

{1-} В воскресенье, 29 июля, в Ивано-Франковской области было обнаружено тело убитого подростка с телесными повреждениями.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ивано-Франковской области сообщает УНИАН.

Трагедия произошла в селе Рогиня Городенковского района на подсолнуховом поле. Следственно-оперативная группа установила, что потерпевшим оказался 15-летний местный житель, ученик 10-го класса.

На тело возле дороги случайно натолкнулся 47-летний селянин, который сразу обратился в милицию. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности преступника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Ранее «Главред» сообщал, что в Одесской области во время охоты застрелили 13-летнего мальчика, ученика 7-го класса школы села Ольгино. В охоте участвовали семеро жителей Одесской области, из них трое были несовершеннолетними – школьники выполняли роль загонщиков.

фото: tsn.ua

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