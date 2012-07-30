Третий украинский дзюдоист выбыл из борьбы на Олимпиаде

Уже третий представитель дзюдо не смог продолжить борьбу за медали лондонской Олимпиады.

Хотя, в отличие от своих товарищей по команде, Владимир Сорока (весовая категория до 73 кг) выиграл стартовую схватку против португальца Джоао Пена, бросив его на «ваза-ари». Но с монгольским атлетом Ниям-Очир Саинджаргаловим Владимир ничего поделать не смог. Получив два предупреждения, которые принесли сопернику «юко», наш дзюдоист закончил свое выступление на Олимпиаде, сообщает сайт НОК Украины.

Как ранее писал Главред, 28 июля чемпион мира и Европы по дзюдо Георгий Зантарая уступил в первой схватке итальянцу Элио Верде. А Сергей Дребот 29 июля прекратил борьбу за медали проиграв в 1/32 финала (весовая категория до 66 кг) корейцу Чо Юн Хо.

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фото: noc-ukr.org/

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