На съезде регионалов избили журналиста и задержали несколько человек

{1-} Во время проходящего в Киеве съезда Партии регионов охранники одного из делегатов съезда избила журналиста Мустафу Найема. Кроме того, люди в штатском задержали несколько человек.

Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам журналиста, инцидент произошел после того, как на пути к выставочному центру, где проходит съезд регионалов, машина сопровождения одного из делегатов подрезала мотоцикл Найема. После этого один из охранников открыл дверь и сказал «Дол***б, куда ты едешь. Ты что не видишь, мы в эскорте».

Когда Найем и машина сопровождения приехали к зданию выставочного центра, журналист подошел, чтобы спросить, кто именно ехал в автомобиле. Из машины вышел охранник, который выбил из рук Найема телефон и со словами «Парнишка, ты что охр***ел», оттолкнул его.

Сообщается, что после этого другой охранник поднял телефон, удалил с него видео, снятое журналистом, и отдал Найему.

Свидетелями инцидента были сотрудники ГАИ и регионал Виталий Хомутынник. Депутат сказал, что он узнает, почему охранники так себя вели, и догадывается, кто мог ехать в автомобиле.

Позже с телефона Хомутынника журналисту позвонил какой-то человек и пытался прояснить эту ситуацию. Однако на вопрос журналиста, с кем он говорит, ему ответили, что это не имеет значения и ситуация не стоит огласки.

Издание также сообщает, что перед входом в выставочный центр были задержаны четыре человека, о чем заявила одна из задержанных - Ярослава Пугачева.

«Мы стояли у входа и курили. Потом к нам подбежали люди в штатском и затащили нас в машину без каких-либо объяснений», - сказала она. По ее словам, пока все задержанные находятся в Днепровском РОВД, где им отказываются предоставлять объяснение.

Ранее «Главред» сообщал, что телохранители секретаря СНБО Украины, обматерили журналиста, фотографирующего автомобиль Андрея Клюева. Однако позже у Клюева опровергли это сообщение.

фото: obozrevatel.com

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