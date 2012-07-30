Милиционер, зверски избивший студентов, взят под стражу

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По решению Центрального суда Николаева сержанту Фартушному, обвиняемому в избиении в ночь с 14 на 15 июля двоих студентов в центре Николаева, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Такое решение принял судья Александр Голубкин в ходе судебного заседания 30 июля, сообщают Новости-N.

Как ранее писал Главред, 27 июля стало известно, что против сержанта Фартушного возбуждено три уголовных дела: прокуратурой по ч.3 cт. 296 («Xyлигaнcтвo») и ч. 2 cт. 365 («Пpeвышeниe cлyжeбныx пoлнoмoчий») Уголовного Кодекса Укpaины, и следственным отделом Цeнтpaльнoгo paйoтдeлa милиции - пo cт. 122 УК Укpaины - «Умышлeннoe cpeднeй тяжecти тeлecнoe пoвpeждeниe». По решению прокуратуры все три уголовных дела были объеденены в одно производство. В то же время, прокурор Центрального района Николаева Марина Радионова опровергла слухи о том, что Фартушный признал свою вину, и отметила, что содеянное сержантом относится к тяжким преступлениям.

Студент Сергей Конев после избиения был госпитализирован с тяжелыми травмами. У него диагностировали ушиб головного мозга и переломы скелета черепа. Сергею предстоит длительное, болезненное и дорогостоящее лечение.

Напомним, на следующий день после избиения студентов, Фартушный продолжал дебоширить: он цеплялся к прохожим, провоцировал драки и разбил чужой мопед. Все хулиганские действия сержанта милиции происходили при свидетелях, которые обращались в милицию с требованиями утихомирить дебошира.

фото: novosti-n.mk.ua



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