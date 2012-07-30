На западе Украины объявлено штормовое предупреждение

{1-} На вторник, 31 июля, в западных регионах Украины Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Кроме того, существует опасность схода селевых потоков.

«31 июля в западных, Винницкой и Житомирской областях грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с, в южной части страны отдельные порывы ветра 15-20 м/с. В горных районах Карпат существует угроза формирования селевых потоков», - об этом со ссылкой на МЧС сообщает «Интерфакс-Украина».

В остальных регионах Украины, по данным ведомства, 31 июля - 2 августа «будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности».

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Ранее «Главред» сообщал, что в Украине в ближайшее время сохранится жара до 40 градусов, при этом пройдут грозы, возможны шквалы.

Также напомним, что во вторник, 31 июля, на западе, в Житомирской и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди, ливни, местами град, шквалы до 17-22 м/с. Остальные территории – преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра будет опускаться до +15 ... +20°С, на побережье морей до +26°С, днем подниматься до +29 ... +34°С. Традиционно в южных регионах и в Днепропетровской будет жарче – до +37°С. На западе температура будет приближаться к комфортной – в пределах +23 ... +28°С.

фото: russellhylton.blogspot.com

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