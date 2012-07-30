Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде в Лондоне. «Бронзу» в копилку сборной принесла тяжелоатлетка Юлия Калина.

Спортсменка выступала в весовой категории до 58 кг, передает НОК Украины.

От серебряной медали Юлию отделил всего лишь один килограмм: украинка по сумме двоеборья подняла 235 кг.

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«Золото» с новым олимпийским рекордом - 246 кг - завоевала китаянка Ли Сюеинь. «Серебро» - у Примсири Сирикаев из Таиланда - 236 кг.

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Как заявила спортсменка после церемонии награждения, «главная задача, которую ставил передо мной тренер - сработать на 6 подходов, что я и сделала. Когда стало известно, что мне покорилась сумма в 235 кг, даже не могла в это поверить, начала пересчитывать с журналистами. Это порядка 8-10 кг больше той суммы, которую я обычно поднимаю».

В то же время, она уверена, что за победу бороться можно и нужно.

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Только «не с соперницей, а со штангой», - сказала медалистка Олимпиады.

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Фото: isport.ua

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