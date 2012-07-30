Украинка вышла в финал Олимпиады по фехтованию

Украинская шпажистка Яна Шемякина завоевала путевку в финал Олимпиады в фехтовании на шпагах.

В поединке 1/2 финала украинка победила китаянку Юйе Сунь со счетом 13:14.

В финале Яна Шемякина встретится с победителем пары Лам А Шин (Южная Корея) – Бритта Хайдеманн (Германия), которые основное время своего поединка завершили вничью 5:5 (в настоящий момент продолжается овертайм).

Финальный поединок состоится сегодня, 30 июля, в 21:40 по киевскому времени.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, во время полуфинального поединка Яны Шемякиной стало известно о второй медали сборной Украины, которую в Лондоне завоевала тяжелоатлетка Юлия Калина.

Фото: london2012.com

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