На Олимпиаде украинских гимнастов лишили медали

Сборная Украины была лишена бронзовой медали в командных соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин.

Об этом из Лондона сообщил корреспондент "Главреда".

Командный финал украинские гимнасты Николай Куксенков, Виталия Наконечный, Игорь Радивилов, Олег Степок и Олег Верняев закончили с результатом в 271,526 балла.

Такой исход означал третье место и бронзовую медаль.

Однако сборная Японии, не согласившись с четвертым местом, подала апелляцию, которая была удовлетворена.: японцам добавил семь десятых балла – они получили «серебро».

Победителем стал Китай, третье место досталось Британии. Украинцы – четвертые.

Напомним, сегодня вторую бронзовую медаль в копилку Украины принесла Юлия Калина. Украинская тяжелоатлетка стала третьей в весовой категории до 58 кг.

Фото: НОК Украины

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