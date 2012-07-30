На Олимпиаде украинских гимнастов лишили медали

Сборная Украины была лишена бронзовой медали в командных соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин.
Об этом из Лондона сообщил корреспондент "Главреда".
Командный финал украинские гимнасты Николай Куксенков, Виталия Наконечный, Игорь Радивилов, Олег Степок и Олег Верняев закончили с результатом в 271,526 балла.
Такой исход означал третье место и бронзовую медаль.
Однако сборная Японии, не согласившись с четвертым местом, подала апелляцию, которая была удовлетворена.: японцам добавил семь десятых балла – они получили «серебро».
Победителем стал Китай, третье место досталось Британии. Украинцы – четвертые.
Напомним, сегодня вторую бронзовую медаль в копилку Украины принесла Юлия Калина. Украинская тяжелоатлетка стала третьей в весовой категории до 58 кг.
Фото: НОК Украины
Новости по теме:
Украинка вышла в финал Олимпиады по фехтованию
Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде
Первая награда Украины: как это было: фото и видеообзор
Олимпиада-2012. Итальянский «дракон» перечеркнул олимпийские надежды Зантараи