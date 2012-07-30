Стал известен гонорар Пола Маккартни на открытии Олимпиады

{1-} Гонорар легендарного Пола Маккартни за выступление на открытии лондонской Олимпиады составил 1 фунт стерлингов (около 10 гривен – прим.ред.)

Об этом сообщают «Вести.ру».

Пол Маккартни, Майк Олдфилд, Диззи Раскал, Эмели Санде и Фрэнк Тернер согласились выступить на шоу Дэнни Бойла безвозмездно, однако, чтобы заключить контракт с организаторами Игр-2012, необходимо было обозначить в документе номинальную стоимость их участия.

В результате контракт был подписан на один фунт стерлингов.

Фото www.guardian.co.uk

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