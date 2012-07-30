Украина завоевала первое "золото" на Олимпиаде

Сборная Украины первое "золото" на Олимпиаде в Лондоне завоевала в турнире шпажисток.

Героиней стала Яна Шемякина - в финале турнира она победила немецкую фехтовальщицу Бригитту Хайдерманн.

Основной отрезок поединка закончился вничью - 8:8 (0:0, 3:2, 5:6), а в дополнительное время украинка нанесла решающий укол сопернице - 9:8 и в активе Украины появилась золотая медаль Олимпиады.

Отметим, перед началом поединка букмекеры отдавали предпочтение немке - коэффициент на ее победу равнялся 1,6. "Золотой" шанс Яны оценивался в 2,2.

Отметим, что на пути к финалу украинка оставила за бортом соревнований маститых соперниц из Китая, Румынии, и России, среди которых была и чемпионка мира.

Напомним, как ранее сообщал "Главред", четвертый день на Играх-2012 принес в копилку украинцев вторую бронзовую медаль - в соревнованиях по тяжелой атлетике ее завоевала Юлия Калита.

Также напомним, что наша сборная была лишена бронзовой медали в командных соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин.

Фото: london2012.com

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