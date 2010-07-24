В воскресенье будет так же жарко

25 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +19...+21 градус, днем +29...+31 градус. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, грозы, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 25 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +21...+26 градусов. В Карпатах местами очень сильный дождь, температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +15...+20 градусов. В Моршине дождь, местами сильный, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +20...+22 градуса. В Трускавце дождь, местами сильный, температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +21...+23 градуса. В Сваляве дождь, местами сильный, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +22...+24 градуса. На севере страны переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +27...+32 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +27...+32 градуса. На востоке страны переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 градуса, днем +29...+34 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 градуса, днем +28...+33 градуса. В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +27...+32 градуса. В Ялте ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью +19...+21 градус, днем +29...+31 градус. 24 июля температура воды в Черном и Азовском морях +26...+27 градусов, в Днепре около Киева +28 градусов.