Олимпийское золото сделает российского дзюдоиста долларовым миллионером

{1-}Власти Челябинской области вручат миллион долларов дзюдоисту Мансуру Исаеву, который 30 июля выиграл золотую медаль Олимпиады в Лондоне. Информацию о премиальных спортсмену подтвердила газета "Советский спорт".

О том, что Челябинская область намерена выплатить по миллиону долларов всем своим олимпийцам, которые получат золото на Олимпиаде, стало известно несколько месяцев назад. Серебряным призерам региональные власти пообещали по 100 тысяч долларов, бронзовым - по 50 тысяч долларов. Эти премиальные являются самыми щедрыми среди всех регионов, сообщает Лента.ру.

Кроме того, Исаев должен получить четыре миллиона рублей от министерства спорта и Олимпийского комитета. Серебряные призеры Олимпиады от государства получают по 2,5 миллиона рублей, бронзовые - по 1,7 миллиона.

Другой российский победитель Олимпиады - Арсен Галстян - живет в Краснодарском крае. Ранее сообщалось, что он получит за свое золото не только денежное вознаграждение, но также квартиру в Краснодаре и автомобиль Mercedes.

Мансур Исаев в финале олимпийского турнира в дзюдо в весовой категории до 73 килограммов победил Рики Накая из Японии. Ранее Исаев встречался с японцем шесть раз и все шесть раз проиграл.

Фото rsport.ru

Новости по теме:

Третий украинский дзюдоист выбыл из борьбы на Олимпиаде

Лучший украинский дзюдоист вылетел в первый день Олимпиады

Еще один украинский дзюдоист выбыл из соревнований на Олимпиаде

Виталий Дуброва: «Обещаю, что мы исправимся и еще обязательно выиграем»