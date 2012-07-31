Самый старый магазин в США прекращает работу

{1-}Владелец самого старого универсального магазина Gray's Store, который находится в США в штате Род-Айленд, объявил о том, что закрывает бизнес.
Универмаг Gray's Store, открытый в деревне Адамсвил в 1788 году, был назван властями Род-Айленда самым старым работающим магазином Америки. В универмаге можно купить продукты питания, предметы антиквариата и различные сувениры, сообщает Лента.ру.
По словам 21-летнего владельца магазина Ионы Уэйта, унаследовавшего бизнес от своего отца, решение о закрытии универмага было для него довольно трудным.
Уэйт рассказал журналистам, что в последнее время бизнес, который вели семь поколений его семьи, не выдерживает конкуренции с супермаркетом, находящимся на той же улице.
Местные жители восприняли эту новость с грустью.
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