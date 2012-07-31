МИД Польши выразил соболезнования в связи с гибелью украинцев в ДТП

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в телефонном разговоре с Министром иностранных дел Украины Константином Грищенко выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Украины в автокатастрофе, которая произошла сегодня вблизи польского города Лодзь. Как сообщили в пресс-службе МИД, разговор между главами МИД Украины и Польши состоялся по инициативе польской стороны.

"Глава МИД Польши отметил, что польский народ разделяет глубокую боль и чувство скорби родных и близких, которые понесли невосполнимую утрату. По словам Сикорского, польская сторона задействовала все имеющиеся механизмы для оказания необходимой помощи нашим соотечественникам", - подчеркивается в сообщении пресс- службы.

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Напомним, ДТП произошло рано утром в понедельник в окрестностях поселка Братошевице в 100 км юго-западнее Варшавы. Микроавтобус "Форд-Транзит", перевозивший 10 человек, въехал на нерегулируемый переезд, и в него врезался пригородный поезд.

В результате аварии погибли девять украинцев - восемь жителей Тернопольщины и один из города Ровно. Из пассажиров рокового рейса выжила только одна женщина, которая до сих пор борется за жизнь в больнице. Одна из украинок умерла уже в машине скорой. Как заверили медики, у нее были травмы несовместимые с жизнью.

Как сообщается, состояние единственной уцелевшей пассажирки пока стабильно тяжелое. Ей сделали сложную операцию на ноге.

Расходы на лечение покрыло медицинское страхование. Все работники работали легально, отметили наши дипломаты. Следовательно, все необходимые документы у них были.

фото: wyborcza.pl

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