Украинский боксер вышел в 1/16 олимпийских состязаний

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Боксер Александр Гвоздик (81 кг) одержал первую победу на Олимпиаде в Лондоне.

В 1/32 финала наш спортсмен победил белоруса Михаила Долголевеца со счетом 18:10, сообщает НОК Украины.

Во время всего боя, явное преимущество было на стороне Александра.

Бои в 1/16 финала пройдут 4 августа и есть все основания ждать от Гвоздика такой же уверенной победы.

Как ранее писал Главред, 30 июля украинская шпажистка Яна Шемякина стала олимпийской чемпионкой Лондона-2012. Ее золотая медаль стала для сборной Украины первой наградой высшего достоинства на Олимпиаде.

А бронзовую медаль в соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин завоевала Юлия Калина.

фото: fbu.net.ua

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