На западе Украины объявили штормовое предупреждение

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В западных, а также в Винницкой и Житомирской областях Украины на 31 июля объявлено штормовое предупреждение.

В этой части страны ожидаются грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м / с, в южной части страны отдельные порывы ветра 15-20 м / с, сообщает МЧС.

В горных районах Карпат существует угроза формирования селевых потоков.

Кроме того, с 31 июля по 2 августа по всей Украине, кроме западной части, сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как ранее писал Главред, в ближайшее время в Украине сохранится жара до 40 градусов, при этом пройдут грозы, возможны шквалы.



Напомним, 31 июля на западе, в Житомирской и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди, ливни, местами град, шквалы до 17-22 м/с. Остальные территории – преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра будет опускаться до +15 ... +20°С, на побережье морей до +26°С, днем подниматься до +29 ... +34°С. Традиционно в южных регионах и в Днепропетровской будет жарче – до +37°С. На западе температура будет приближаться к комфортной – в пределах +23 ... +28°С.

фото: mns.gov.ua

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