Очевидцы рассказали о подробностях ужасного ДТП с украинцами в Польше

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В катастрофе на железнодорожном переезде в 100 км от Варшавы погибли 9 украинских заробитчан из Тернопольской области. Выжила только 21-летняя Мария Мазуркевич из села Надорожнев. У молодой женщины сломаны ноги.

Мария до сих пор не знает, что ее муж, 22-летний Иван, ехавший в том же автобусе, погиб и плохо помнит подробности случившегося. В то же время, жители окрестностей переезда говорят, что вот-вот здесь собирались поставить шлагбаум, а пока водители "проскакивали" переезд, не обращая внимания на знак "Стоп", сообщает Сегодня.

Напомним, трагедия произошла 30 июля около шести утра в районе польского города Лодзь: микроавтобус «Форд Транзит», в котором ехали десять украинцев, столкнулся с электричкой Лович—Лодзь на нерегулируемом ж/д переезде в поселке Братосцевице.

На месте погибли шесть женщин и двое мужчин (в том числе водитель), еще одна женщина скончалась в больнице через два часа после аварии. В живых осталась только Мария, которая рассказала о подробностях трагедии.

«Выехали в пол шестого утра. Мы с мужем сидели на задних сиденьях, дремали, — вспоминает Марийка, которая впервые поехала на заработки. — Вдруг — страшный удар, и больше я ничего не помню. Очнулась уже в больнице…».

В Надорожневе, родном селе нескольких жертв аварии, — траур. «В семье погибшего Володи Мотысюка всю ночь накануне трагедии плакал ребенок — наверное, предчувствовал беду», — рассказывают селяне.

По данным издания, погибшим заробитчанам было от 28 до 40 лет. В Польшу они приехали на месяц: с середины июля работали на заводе по переработке ягод и овощей Rolfoods под Гловно Лодзинского воеводства. Жили в поселке Цезарка, примерно в 10 км от места работы. Каждое утро наши соотечественники ехали на работу в микроавтобусе. Они трудились в Польше легально и должны были вернуться в Украину в середине августа. В среднем за месяц сезонной работы в Польше платят $500—700.

По предварительной версии полиции, ДТП произошло по вине водителя автобуса, который проигнорировал знак «Стоп» перед переездом.

Как ранее писал Главред, пригородный состав, протаранивший автобус, двигался с допустимой на этом участке скоростью около 80 км в час (никто из пассажиров электрички не пострадал), сообщил представитель полиции в Лодзе Радослав Гвис. По его словам, машинист не успел вовремя среагировать, потому что автобус внезапно выехал на рельсы.

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Люди, живущие неподалеку от переезда, говорят, что пару месяцев назад здесь починили пути и движение поездов стало интенсивнее. А светофоры и шлагбаум только планируют поставить. На этом же участке 20 июля уже произошла авария («Тойота» столкнулась с поездом, обошлось без жертв).

По словам польских спасателей, автобус был разбит всмятку. «Это было страшное зрелище: из лежавшего на боку разбитого вдребезги автобуса свисали три тела, остальные были внутри буса и под ним», — рассказал пожарный Кшиштоф Зелински.

В украинском МИД в настоящее время решают вопрос доставки тел погибших на родину.

фото: wyborcza.pl, dzienniklodzki.pl

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