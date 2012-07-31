Площадь пожара в Ялтинском заповеднике увеличилась, тушат с воздуха

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Площадь пожара вблизи Ялты, в районе горы «Лопата» (квартал Гурзуфского лесничества) увеличилась до 4,5 га.

По данным пресс-службы МЧС, тушение пожара осложняется труднодоступной горной местностью (склон 60-70 градусов) и порывами ветра.

В настоящее время к тушению пожара привлечены 478 человек. Среди привлеченной техники - самолет Ан-32П и вертолет Ми-8 МЧС с водосливным устройством.

Как ранее писал Главред, площадь пожара в Ялтинском заповеднике вечером 30 июля составляла 2 гектара, ветер в этом районе достигал 40 метров в секунду.

Напомним, нынешний пожар произошел недалеко от места, где в конце июня выгорело 8 гектаров леса. Тогда на локализацию возгорания ушло три дня, а из-за пожара была временно перекрыта дорога Ялта – Ай-Петри.

фото: КИА

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