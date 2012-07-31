В Ялте задержали поджигателей леса

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Директор Ялтинского заповедника Владимир Капитонов лично задержал и передал правоохранителям двоих мужчин, подозреваемых в поджоге Ялтинского горно-лесного природного заповедника.

Задержанные находятся в милиции и уже дают показания, сообщает «Крым.Комментарии».

«Подожгли аж под самым плато Ай-Петри. Они пока спускались, как раз и поймал, передал в милицию. Они дают показания. Один уже вроде признался», – сообщил Капитонов.

«Они абсолютно не туристы. От них пахло каким-то средством вроде керосина или чем-то таким. Были все грязные, в саже. Когда я их задержал, они явно были перепуганы. Они должны понести уголовную ответственность, потому что ущерб от пожара будет серьезный», – сказал Капитонов.

По информации главного специалиста отдела по связям с общественностью ГУ МВД Украины в АРК Ольги Богославской, этим фактом уже занимается природоохранная прокуратура.

Как ранее писал Главред, пожар над Ялтой, начался около 11.00 30 июля в районе Южного портала Ялтинского горно-лесного природного заповедника.

В настоящее время пожаром, по данным МЧС охвачено более 4,5 га заповедника.

фото: КИА

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