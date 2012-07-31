За расстрел грибника житомирским "Лозинским" грозит 7 лет тюрьмы

{1-} В Житомирской области набирает обороты история с местными «Лозинскими». В нем фигурируют экс-прокурор Коростеня Василий Курилюк и депутат от «Фрінту змін» Дмитрий Кутишенко. Они якобы подстрелили местного грибника и облпрокуратура возбудила уголовное дело по факту хулиганства. Виновным грозит от 3 до 7 лет тюрьмы, сообщает «Сегодня».

Как рассказала пресс-секретарь прокуратуры Татьяна Гоша: «Установлено, что на территории охотничьего угодья жителю Коростенского района Леониду Оксенюку резиновыми пулями были нанесены ранения. Прокуратура взяла ход следствия на контроль».

Однако Оксенюк сомневается в объективности расследования: «Я не уверен, что Курилюк и Кутишенко будут наказаны. У них связи, деньги... Они в меня стреляли, избили, ограбили, забрав телефон, а дело возбуждено лишь по статье «Хулиганство».

Те, кого винит Оксенюк, также надеются на прокуратуру и говорят, что не стреляли в мужчину, который, мол, обычный браконьер. Как ранее убеждал нас Кутишенко, Оксенюк охотился на кабана. Его попросили положить ружье, а тот бросился удирать, упал и, возможно, поцарапался об ветки.

Ранее «Главред» сообщал, что трое фигурантов уголовного дела, возбужденного против бывшего нардепа Виктора Лозинского за убийство жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олийныка, приговорены к разным срокам лишения свободы. К 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен бывший прокурор Голованевского района Кировоградской области Евгений Горбенко.

Сам Лозинский получил 15 лет тюрьмы, однако позже его срок уменьшили до 14 лет.

фото: segodnya.ua

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