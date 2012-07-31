Мощный тайфун на Филиппинах убил 7 человек, еще 40 тысяч - пострадали

На Филиппинах в результате удара мощного тихоокеанского тайфуна «Саола» погибли по меньшей мере семь человек. Тайфун вызвал масштабные наводнения на крупнейшем острове - Лусоне, а также в ряде провинций в центральной части архипелага.

По поступившим из столицы Филиппин - Манилы сообщениям, от стихийного бедствия пострадали более 40 тыс. человек, 11 тыс. были эвакуированы. Ураган, порывы которого достигали 150 км в час, повредил сотни домов и строений, некоторые районы остались без электричества, сообщает ИТАР-ТАСС.

По прогнозам синоптиков, тропический циклон смещается к Тайваню, где объявлено штормовое предупреждение, а к пятнице он может достичь района Шанхая.

Сезон тайфунов в Тихом океане обычно длится с июня по октябрь. Эти атмосферные вихри формируются в зонах низкого давления у экватора и устремляются в северные широты, нанося огромный ущерб странам и территориям Восточной Азии.

«Саола» - уже девятый по счету в этом году. Свое название тайфун получил в честь редчайшего вида антилопы, открытого лишь 20 лет назад в горах на границе Вьетнама и Лаоса.

Ранее «Главред» сообщал, что пронесшийся над Филиппинами тайфун «Ваши» унес жизни более 1500 человек. Еще более 100 тысяч человек остались без крова над головой.

фото: thecomingcrisis.blogspot.com

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