Из-за жары до 36 градусов украинцам запретили ходить в лес

{1-} В среду, 1 августа, погоду в большинстве областей Украины обусловит область повышенного давления, при этом температура будет достигать 36 градусов. В связи с этим Кабмин временно запретил визиты населения в лесные массивы, лесопосадки и другие подобные объекты.

На западе страны установился активный атмосферный фронт, сообщает ТСН.

Завтра в Киеве и области без осадков. Температура ночью 15-17 градусов, днем жара 30-34. Ветер восточный, 5-10 м/с.

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В западных областях сильные ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19 градусов, днем 23-28, в Карпатах 19-22. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, сообщает Метеопрог.

В северных областях без осадков. Температура ночью 14-18 градусов, днем жара 30-34. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В центральных областях без осадков. Температура ночью 14-16 градусов, днем жара 30-34. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В восточных областях без осадков. Температура ночью 14-18, днем 30-32 градуса. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях без осадков, лишь в Крыму днем местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 16-24 градуса, днем жара 30-36. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, что из-за установившейся жары в Крыму горит Ялтинский заповедник. Площадь возгорания составила более 4,5 га.

фото: tsn.ua

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