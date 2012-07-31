Наши гимнасты заслужили серебряную медаль - главный тренер

31 июля 2012, 10:20

{1-} На проходящей в Лондоне Олимпиаде украинские спортивные гимнасты лишились медали. Однако главный тренер мужской сборной Украины по гимнастике Юлий Куксенков считает, что наши гимнасты заслужили серебро.  

Об этом заявил сам главный тренер, сообщает корреспонденту «Главреда» из Лондона. 

"Что поделаешь, изменить ничего нельзя. В этой ситуации пострадала наша команда. Наши ребята молодцы, я им всем благодарен. Они сражались, как львы. Видимо, в сегодняшние соревнования вмешался определённый субъективизм и это сыграло свою роль. Это в лёгкой атлетике ты пробежал 100-метровку за 10 секунд — и видишь их. А у нас без субъективного фактора никуда. Независимо от того, в какую он сторону", - заявил Куксенков.

"Понимаю, что люди нас не воспринимали как команду, которая может бороться за призовые места. Но мы это просчитывали и надеялись на это. Даже зная о некоторых нюансах судейства, мы делали своё дело, несмотря ни на что. И считаю, что сегодня мы заслужили серебряную медаль", - считает главынй тренер.

Ранее «Главред» сообщал, что Украина была лишена бронзы в командных соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин. Г имнасты Николай Куксенков, Виталий Наконечный, Игорь Радивилов, Олег Степок и Олег Верняев закончили с результатом в 271,526 балла. Такой исход означал третье место и бронзовую медаль.

Однако сборная Японии, не согласившись с четвертым местом, подала апелляцию, которая была удовлетворена.: японцам добавил семь десятых балла – они получили «серебро».  Победителем стал Китай, третье место досталось Британии. Украинцы – четвертые.

фото: НОК Украины

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