В Польше идентифицировали 8 из 9 жертв страшного ДТП с украинцами

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Восемь из девяти погибших в столкновении пассажирского микроавтобуса с поездом 30 июля в Лодзском воеводстве в центральной части Польши предварительно идентифицированы.

Об этом заявил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Лодзе, занимающейся расследованием этого дела, Кшиштоф Копаня, сообщает УНИАН.

По информации МИД Украины идентификация тел была проведена гражданином Украины, работавшим с погибшими.

"Посольством Украины в Польши совместно с прокуратурой города Лодзь отрабатываются вопросы приезда в Польшу родных погибших граждан. Кроме того, продолжается судмедэкспертиза тел погибших", - отметил пресс-секретарь МИД Александр Дикусаров.

Большинству жертв трагедии от 21 до 30 лет, а самой старшей погибшей 44года. Жертв трагедии идентифицировали на основании документов, которые следователи получили от работодателя украинцев, и с помощью знакомого погибших.

Копаня сказал, что одного мужчину идентифицировать не удалось из-за значительного повреждения тела.

"Сегодня прокурор решит, проводить ли анализ ДНК", - сказал пресс-секретарь.

По данным полиции, вчерашняя авария унесла жизни 6 женщин и 3 мужчин. Микроавтобус, которым ехали украинцы, был одолжен их работодателем.

"Автомобиль настолько уничтожен, что не знаем, был ли он переделан для перевозки 10 пассажиров. Знаем, что он, согласно документами, имел возможность перевозить до шести человек", - сказал он.

Как ранее писал Главред, в 5.45 утра 30 июля на нерегулированном железнодорожном переезде в Братошевичах произошло столкновение поезда с микроавтобусом, который перевозил 10 чловек. Восемь пассажиров автобуса погибли на месте, а одна женщина скончалась спустя несколько часов в больнице.

Аварию пережила 21-летняя Мария Мазуркевич, которая, по данным врачей, находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

По предварительным данным польских правоохранителей, причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса не остановился перед знаком STOP и въехал под поезд, который двигался со скоростью около 80 километров в час.

фото: wyborcza.pl, dzienniklodzki.pl

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