Суркис видел в Шевченко главного тренера «Динамо»

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Уход экс-форварда киевского «Динамо» Андрея Шевченко в политику стал полной неожиданностью для президента клуба Игоря Суркиса, который в будущем видел его главным тренером клуба.

Об этом Суркис заявил в интервью dynamo.kiev.ua.

«Скажу вам откровенно, я рассчитывал на Шевченко в другом качестве. И этого не скрывал. Я хотел бы готовить его на место главного тренера «Динамо»... «Для меня его уход в политику стал неожиданностью. Я до последнего момента ждал его решения относительно дальнейшей деятельности», – сказал Игорь Суркис.

По словам президента ФК «Динамо», если бы Шевченко просто закончил карьеру игрока, ему нашли бы в структуре клуба такое место, которое бы его заинтересовало. Но он принял решение уйти в политику.

«Я ему очень благодарен за то, что он сделал для «Динамо», за то, что он сделал, как посол, в Европе. Это его право, его выбор, он взрослый человек, отец, уже скоро, троих детей. Дай бог, чтобы ему сопутствовала удача», – резюмировал Суркис.

Как ранее писал Главред, футболисту Андрею Шевченко предложат второе место в избирательном списке партии «Украина – Вперед!»

Напомним, накануне 35-летний форвард киевского «Динамо» Андрей Шевченко заявил, что намерен завершить карьеру футболиста и пойти в политику.

фото: ФК Динамо Киев

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