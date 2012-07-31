Денверскому стрелку предъявлены обвинения по 142 пунктам

{1-} Суд американского штата Колорадо выдвинул Джеймсу Холмсу, которому инкриминируют стрельбу в кинотеатре города Аврора 20 июля, официальные обвинения по 142 пунктам.

Холмсу предъявлены обвинения по двум статьям за каждого из 12 убитых и 58 раненых на вечернем показе нового фильма о Бэтмене, сообщает ВВС Украина.

За каждого погибшего Холмса обвиняют в умышленном убийстве и убийстве с крайним безразличием. За каждого из 58 раненых его обвиняют в покушении на убийство.

К обвинениям добавили также незаконное хранение взрывных и зажигательных устройств и хранение оружия с целью осуществления убийства. Сообщают, что Холмс заминировал свою квартиру таким количеством взрывчатки, которого хватило бы для того, чтобы подорвать целый дом. Саперам и полиции понадобилось несколько дней на то, чтобы разминировать помещение.

Если 24-летнего американца признают виновным, ему будет грозить смертная казнь.

Согласно выдвинутым ему обвинениям, Холмс ворвался в кинотеатр во время показа фильма «Темный рыцарь: возрождение легенды» и устроил беспорядочную стрельбу по зрителям.

Адвокаты Холмса предоставили суду документы, согласно которым он состоял на учете у психиатра Денверского университета в Колорадо. Обвиняемый учился там в аспирантуре факультета нейробиологи, но запустил учебу перед инцидентом 20 июля.

Ожидалось также, что на слушаниях в понедельник суд рассмотрит просьбу адвокатов не рассматривать в качестве доказательства бандероль, которую Дж.Холмс отправил своему психиатру Линн Фентон.

Посылка была обнаружена среди почты в университете через три дня после стрельбы и содержала, как сообщают, детальные описания нападения – включая рисунок, на котором человечек стреляет в людей.

Защита добивалась от суда запрещения на рассмотрение подробностей, связанных с этой бандеролью, ссылаясь на конфиденциальность отношений врача и пациента. Однако рассмотрение этого момента 30 июля было отложено, сообщает «Denver Post».

Как считают журналисты, Холмс, скорее всего, будет настаивать на своей невменяемости.

Ранее «Главред» сообщал, что наблюдался у психиатра, «Холмс был пациентом психиатра Фентон, и его общение с ней является врачебной тайной».

фото: cnn.com

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