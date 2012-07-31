В Харькове сторонников Тимошенко забросали взрывпакетами

{1-} Во вторник, 31 июля, возле здания Апелляционного суда Харьковской области, где проходило заседание по делу ЕЭСУ, сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко забросали взрывпакетами.

Кроме того, молодые люди спортивного телосложения напали на сторонников Тимошенко во время установления сцены для проведения митинга. Эти лица препятствовали установлению сцены и звукоусиливающей аппаратуры, сообщает пресс-служба БЮТа.

Кто-то бросил в средину толпы коробку, после падения которой прозвучал хлопок и пошел дым. При этом милиция в столкновение не вмешивалась.

На вопрос, почему правоохрантели не пытались остановить провокаторов, руководитель милиции ответил, что у него только задача «выставить цепочку».

Ранее «Главред» сообщал, что под зданием суда собралось около трех тисяч сторонников и противников. Крме того, между ними возникла драка.

фото: russianarms.ru

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