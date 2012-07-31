Специалисты дали прогноз на матч «Динамо» - «Фейеноорд»

{1-} Отечественные футбольные специалисты поделились прогнозами на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и голландским «Фейеноордом». Они ставят на победу украинской команды.

Об этом со ссылкой на газету «Команда» сообщает «ТСН. Проспорт»

Александр Хацкевич, бывший полузащитник «Динамо» - 2:0

«С «Фейеноорд» у меня связаны особые воспоминания - с роттердамским клубом «Динамо» выясняло отношения в групповом турнире Лиги чемпионов-2002/03. На стадионе «Де Куйп» мы сыграли вничью - 0:0, а вот на «Олимпийском» победили - 2:0. Первый гол удалось забить мне после подачи Бадра Эль-Каддури с углового, а Валик Белькевич после перерыва установил окончательный счет. Хацкевича и Белькевича в «Динамо» сейчас нет, но уровень новичков, которые пришли к нам этим летом, дают право надеяться, что история этой встречи сегодня повторится».

Андрей Демченко, бывший полузащитник «Аякса» - 2:1

«Задача перед киевлянами стоит непростая. «Фейеноорд» последние несколько лет переживал непростые времена, но потихоньку он начинает выходить из кризиса - у клуба нашлись спонсоры, и в целом дела пошли на лад. А главный козырь голландского клуба - это тренер. Рональд Куман доказал, умеющий работать с молодым и исполнителями, которые станут звездами лишь в далекой перспективе. В общем, динамовцам, которые еще не набрали кондиций, следует быть максимально осторожными. Родные стены им, надеюсь, помогут».

Руслан Валеев, бывший полузащитник «Дутинхема» - 1:0

«Фейеноорд» пока и не снились такие приобретения, которые делает в последнее время «Динамо»! Уровень исполнителей в двух командах абсолютно разный. Но именно такое «Динамо» сейчас является идеальным раздражителем для молодых ребят из роттердамского клуба. Большинство из них еще не имеют опыта игры в еврокубках, но выше упорство плюс тренерская интуиция Рональда Кумана - на их стороне. Думаю, дома «Динамо» все же победит, но главное испытание предстоит сдать в гостях».

Ранее «Главред» сообщал, что матч «Динамо» – «Фейеноорд» состоится 31 июля, в 20:00 на НСК «Олимпийский».

фото: dynamo.kiev.ua

Новости по теме:

Британские арбитры рассудят матч «Динамо» - «Фейеноордом»

Стало известно, когда и где «Динамо» сыграет с «Фейеноордом»

Семин: "Динамо" обязано пройти "Фейенорд"